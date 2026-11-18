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18.11.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag kaum bewegt
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 59,67 USD.
Im NASDAQ-Handel kam die Netflix-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 59,67 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'427 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 60,37 USD. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 59,55 USD. Mit einem Wert von 59,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 843'277 Netflix-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 115,25 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 48,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 59,41 USD fiel das Papier am 17.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,43 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Netflix liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,87 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie eingefahren. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.87 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,58 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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