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18.09.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Freitagabend mit Kursverlusten

Netflix Aktie News: Netflix am Freitagabend mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Netflix. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,7 Prozent auf 71,77 USD.

Netflix
59.35 CHF -4.83%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 4,7 Prozent auf 71,77 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'420 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 70,12 USD. Mit einem Wert von 71,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 11'177'108 Netflix-Aktien.

Bei 124,75 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 42,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,21 USD ab. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 9,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Netflix gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,72 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,60 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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