Netflix Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Netflix

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 4,4 Prozent auf 72,03 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'392 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 70,12 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 8'637'785 Netflix-Aktien.

Bei 124,75 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 73,19 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,21 USD am 18.07.2026. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 10,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,72 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.61 Mrd. USD im Vergleich zu 11.12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,60 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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