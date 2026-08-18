Netflix Aktie News: Netflix zeigt sich am Abend freundlich

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 78,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'316 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 79,09 USD. Bei 77,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3'935'135 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 126,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,24 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 20,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 16.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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