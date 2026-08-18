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18.08.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 78,12 USD.

Netflix
63.94 CHF 3.28%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 78,12 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'365 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 78,26 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 77,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'654'746 Netflix-Aktien.

Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,70 USD an. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 38,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,21 USD. Dieser Wert wurde am 18.07.2026 erreicht. Mit Abgaben von 16,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.61 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 14.0406 4.29 157786795
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