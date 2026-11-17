Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 59,47 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'252 Punkten steht. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 59,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,59 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'510'999 Netflix-Aktien.

Bei einem Wert von 115,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 93,81 Prozent Luft nach oben. Am 17.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 20.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.87 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 3,58 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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