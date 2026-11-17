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17.11.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 60,85 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 60,85 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 24'408 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 60,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,59 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'161'944 Netflix-Aktien umgesetzt.
Am 19.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 115,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.11.2026 bei 60,30 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 0,90 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Netflix liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 12.87 Mrd. USD gegenüber 11.64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 vorlegen.
Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,58 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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