Netflix Aktie News: Netflix am Abend mit Einbussen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 75,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'396 Punkten liegt. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 75,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 76,85 USD. Bisher wurden heute 2'861'349 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 124,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 64,84 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 0,72 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 11.12 Mrd. USD umsetzen können.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 19.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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