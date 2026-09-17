Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Nachmittag schwächer

Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 75,66 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'406 Punkten steht. Die Netflix-Aktie sank bis auf 75,65 USD. Bei 76,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'237'726 Netflix-Aktien gehandelt.

Bei 124,75 USD markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 64,88 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 16,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 16.07.2026. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Netflix dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 3,60 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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