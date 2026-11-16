Die Netflix-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 60,63 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'553 Punkten realisiert. Die Netflix-Aktie sank bis auf 60,51 USD. Bei 62,91 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'671'325 Netflix-Aktien.

Am 19.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 115,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 47,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Netflix liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.87 Mrd. USD im Vergleich zu 11.64 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Netflix-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,58 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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