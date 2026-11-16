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16.11.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Netflix Aktie News: Netflix am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 61,44 USD.

Netflix
51.84 CHF -0.69%
Kaufen Verkaufen

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 61,44 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'585 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,42 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 62,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'617'273 Netflix-Aktien.

Bei 115,25 USD erreichte der Titel am 19.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 87,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 61,40 USD erreichte der Anteilsschein am 30.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 20.10.2026 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.87 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,58 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 516.3956 19.03.2027 155495018
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.2975 12.81 162231290
Long 9.2213 7.55 159109801
Long 19.1213 1.79 157976860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7049 10.96 162117333
Short 10.5387 5.78 162802385
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 0.60 157790688
Long 10 -8.96 161358080
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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Short 16’771.92 8.91 S9BPVU
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Long 14’593.33 19.37 SNC6BU
Long 14’290.30 13.99 S215BU
Long 13’666.17 8.91 SQBO7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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