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16.11.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Montagnachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 61,44 USD.
Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 61,44 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'585 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,42 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 62,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'617'273 Netflix-Aktien.
Bei 115,25 USD erreichte der Titel am 19.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 87,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 61,40 USD erreichte der Anteilsschein am 30.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.
Nachdem Netflix seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 20.10.2026 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.87 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,58 USD je Netflix-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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