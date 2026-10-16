Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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16.10.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 71,02 USD.
Die Netflix-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 71,02 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'509 Punkten steht. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,92 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 69,92 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'129'251 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 124,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Abschläge von 8,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.61 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 19.10.2027.
In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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