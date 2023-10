Netflix Aktie News: Netflix am Mittag nahe Nulllinie

Mit einem Wert von 355,55 USD bewegte sich die Netflix-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 13'407 Punkten steht. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 4'529 Netflix-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (485,00 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Gewinne von 36,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 229,51 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 35,45 Prozent wieder erreichen.

Am 19.07.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8'187,30 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7'970,14 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Netflix am 18.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 11,83 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch