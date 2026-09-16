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16.09.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochabend in Rot

Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochabend in Rot

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 77,42 USD.

Netflix
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Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,6 Prozent auf 77,42 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'151 Punkten liegt. Die Netflix-Aktie sank bis auf 77,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,75 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 1'743'686 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,75 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 61,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,21 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 16.07.2026 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 12.61 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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