Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag billiger

Um 16:28 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 77,31 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'144 Punkten notiert. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,17 USD ab. Mit einem Wert von 77,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 711'364 Netflix-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 124,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 61,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Netflix gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.61 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 19.10.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,60 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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