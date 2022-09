Netflix Aktie News: Netflix am in Grün

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 358,70 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 11'552 Punkten notiert, etwas Rückenwind.

Netflix gewährte am 19.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 2,97 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7'970,14 USD – ein Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7'341,78 USD erwirtschaftet hatte.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 18.10.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Netflix.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2022 10,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch