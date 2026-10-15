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15.10.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Netflix Aktie News: Netflix zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 72,79 USD.

Netflix
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Das Papier von Netflix legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 72,79 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'574 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 73,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,55 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 5'217'616 Aktien.

Bei 124,75 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 71,38 Prozent Luft nach oben. Am 18.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 16.07.2026 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,60 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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