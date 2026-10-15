Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 71,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'479 Punkten notiert. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 72,63 USD zu. Bei 71,55 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'369'969 Netflix-Aktien.

Bei 124,75 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Bei einem Wert von 65,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Netflix gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 12.61 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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