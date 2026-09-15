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15.09.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagabend in Rot
Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 78,42 USD.
Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 78,42 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'998 Punkten steht. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,47 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 79,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'913'559 Netflix-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 124,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.07.2026 Kursverluste bis auf 65,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Netflix seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 16.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 0,72 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 19.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,60 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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