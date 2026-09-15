Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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15.09.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 77,84 USD.
Die Netflix-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 77,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'028 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 77,71 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 79,30 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'268'573 Netflix-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 124,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,21 USD am 18.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Netflix liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 0,72 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 12.61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,41 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Am 19.10.2027 wird Netflix schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,60 USD je Netflix-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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