Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 80,68 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'282 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 81,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,93 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'079'260 Stück gehandelt.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 35,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.07.2026 auf bis zu 65,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 23,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 3,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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