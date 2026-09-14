Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’879 0.8%  SPI 19’539 0.4%  Dow 52’468 -0.2%  DAX 25’441 -0.5%  Euro 0.9435 -0.4%  EStoxx50 6’260 -1.0%  Gold 4’306 -1.0%  Bitcoin 64’496 2.8%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 105.3 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Rohstoffpreise am Montagabend
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben
Suche...

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend mit grünen Vorzeichen

Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Netflix. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,2 Prozent auf 80,68 USD.

Netflix
64.08 CHF 2.68%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 80,68 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'282 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 81,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,93 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'079'260 Stück gehandelt.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 35,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.07.2026 auf bis zu 65,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 23,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 3,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 5 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen

Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.4641 17.06.2027 157879730
Long 11.8704 18.12.2026 153331368
Long 163.2184 19.03.2027 154717213
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9444 11.12 158679043
Long 8.8213 7.95 158786659
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1744 9.95 157052287
Short 9.3268 6.83 157049098
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -22.44 118442754
Long 10 -20.98 158524453
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Netflix
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
21.08.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Fed vor Zinsschock: Öl über 100 Dollar – DAX und Nasdaq brechen ein!
09:55 Der Preis der Wende: Volkswagens Kampf um die Zukunft
09:16 Marktüberblick: Ölpreise bleiben im Fokus
09:06 SMI stoppt Talfahrt
08:07 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenstart?
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.02 SX7BOU
Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
Short 15’292.31 8.97 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’878.54 14.09.2026 17:31:45
Long 13’327.30 19.27 SXBKNU
Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.