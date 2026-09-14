Netflix Aktie News: Netflix am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Netflix legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 79,87 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'046 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 80,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 78,93 USD. Bisher wurden heute 2'076'358 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,19 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 18.07.2026 Kursverluste bis auf 65,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,35 Prozent.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 16.07.2026 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.61 Mrd. USD ausgewiesen.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,60 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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