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13.11.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix verzeichnet am Freitagabend Verluste
Die Aktie von Netflix gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 62,30 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 62,30 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'134 Punkten steht. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,13 USD nach. Mit einem Wert von 62,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3'912'525 Netflix-Aktien umgesetzt.
Am 14.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,72 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 87,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2026 (61,40 USD). Abschläge von 1,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Netflix liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.87 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 USD je Netflix-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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