Netflix Aktie News: Netflix am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 63,56 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 24'911 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 63,94 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,81 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'545'181 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,72 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 83,64 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Netflix liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12.87 Mrd. USD gegenüber 11.64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 3,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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