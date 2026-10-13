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13.10.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagabend im Plus

Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagabend im Plus

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 70,87 USD nach oben.

Netflix
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 70,87 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'209 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 71,51 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,00 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'699'944 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 124,75 USD. Mit einem Zuwachs von 76,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 65,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 12.61 Mrd. USD gegenüber 11.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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