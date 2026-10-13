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13.10.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag gefragt

Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 71,28 USD.

Netflix
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Die Netflix-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 71,28 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'227 Punkten notiert. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,51 USD aus. Bei 71,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'291'380 Stück gehandelt.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 124,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 42,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 0,72 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,60 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.7529 17.09.2027 160549701
Long 5876.4507 18.12.2026 155005135
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0801 9.78 157790734
Long 11.7502 3.88 161600542
Long 15.4608 1.87 161815002
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5279 12.51 160880106
Short 10.3072 7.00 160421127
Short 20.9873 2.20 160632601
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -12.35 157790688
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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