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13.08.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Nachmittag fester

Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 77,17 USD.

Netflix
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Um 16:28 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 77,17 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'841 Punkten steht. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,36 USD an. Mit einem Wert von 76,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'013'033 Netflix-Aktien.

Bei einem Wert von 126,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Mit einem Zuwachs von 64,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 65,21 USD erreichte der Anteilsschein am 18.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Netflix gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 11.12 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.5297 19.03.2027 157976484
Long 11.8216 18.12.2026 153331368
Long 313.428 18.12.2026 155005135
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.4626 10.04 158525142
Long 11.1939 5.39 158786659
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9651 10.58 157049098
Short 11.1883 5.35 157781538
Short 15.6637 2.75 157786795
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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