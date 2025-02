Netflix Aktie News: Netflix präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Um 04:28 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 1'037,49 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 19'806 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 1'039,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1'025,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153'824 Netflix-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 1'039,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 542,04 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,75 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 21.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,15 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 8.83 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Netflix am 22.04.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 24,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch