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12.11.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Netflix
Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 63,68 USD.
Die Netflix-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 63,68 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'393 Punkten liegt. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,87 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 64,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'264'979 Netflix-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,72 USD. Dieser Kurs wurde am 14.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 83,29 Prozent Luft nach oben. Bei 61,40 USD fiel das Papier am 30.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 3,58 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 20.10.2026 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 0,59 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 12.87 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.
Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,58 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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