Netflix Aktie News: Netflix am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 63,21 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'335 Punkten realisiert. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 62,87 USD ab. Mit einem Wert von 64,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'605'463 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 116,72 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 84,65 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2026 bei 61,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,86 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Netflix liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,61 Prozent auf 12.87 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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