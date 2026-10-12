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12.10.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Abend fester

Netflix Aktie News: Netflix am Abend fester

Die Aktie von Netflix gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 70,82 USD.

Netflix
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Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 70,82 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'234 Punkten tendiert. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,55 USD aus. Bei 71,27 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 2'904'808 Stück.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,75 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 76,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 16.07.2026. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 12.61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,41 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 19.10.2027.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 5915.6665 18.12.2026 153823227
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 10.3784 6.57 159109800
Long 13.4366 4.28 161600542
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1584 12.06 160880106
Short 12.3168 4.19 161161500
Short 17.3885 1.80 160632601
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Bildquelle: Netflix
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