Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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12.10.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Anleger schicken Netflix am Montagnachmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 70,82 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 70,82 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'255 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 71,55 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,27 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'242'663 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 124,75 USD markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 43,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2026 (65,21 USD). Abschläge von 7,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Netflix-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 19.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,60 USD je Netflix-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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