Netflix Aktie News: Anleger greifen bei Netflix am Montag zu

Um 12:28 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 358,70 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 12'112 Punkten tendiert.

Netflix liess sich am 19.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 2,97 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7'970,14 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7'341,78 USD eingefahren.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 17.10.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 10,16 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch