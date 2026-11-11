Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochabend mit Kursplus

Um 20:26 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 63,93 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'535 Punkten liegt. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 64,16 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,82 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 3'077'997 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,72 USD) erklomm das Papier am 14.11.2025. Mit einem Zuwachs von 82,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2026 (61,40 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Netflix liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 0,59 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.87 Mrd. USD ausgewiesen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,58 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So schätzen die Analysten die Zukunft der Netflix-Aktie ein