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11.11.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag gefragt

Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 63,45 USD.

Netflix
52.65 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Netflix konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 63,45 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'370 Punkten notiert. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 63,75 USD zu. Bei 62,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'403'307 Netflix-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,72 USD. Dieser Kurs wurde am 14.11.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 45,64 Prozent niedriger. Bei 61,40 USD fiel das Papier am 30.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 3,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 20.10.2026 lud Netflix zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 12.87 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2026 3,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 5375.5132 18.12.2026 151638399
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6364 12.04 159109801
Long 10.3375 6.56 157976860
Long 15.8039 3.28 162583429
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1644 9.69 162117334
Short 10.1383 5.66 162117333
Short 21.4933 0.73 162802385
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -4.06 157790688
Long 10 -4.19 162116580
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Long 14’513.63 19.06 SYAOBU
Long 14’187.19 13.56 SYBDTU
Long 13’597.86 8.91 SJB42U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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