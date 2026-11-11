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11.11.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 63,45 USD.
Das Papier von Netflix konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 63,45 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'370 Punkten notiert. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 63,75 USD zu. Bei 62,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'403'307 Netflix-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,72 USD. Dieser Kurs wurde am 14.11.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 45,64 Prozent niedriger. Bei 61,40 USD fiel das Papier am 30.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 3,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 20.10.2026 lud Netflix zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 12.87 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2026 3,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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