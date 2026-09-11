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11.09.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Abend fester

Netflix Aktie News: Netflix am Abend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 77,15 USD.

Netflix
62.41 CHF 0.60%
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 20:26 Uhr 1,5 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'373 Punkten steht. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,27 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'236'921 Netflix-Aktien.

Bei 125,28 USD markierte der Titel am 12.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 38,42 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,21 USD. Dieser Wert wurde am 18.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 15,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 16.07.2026 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 12.61 Mrd. USD gegenüber 11.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,60 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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