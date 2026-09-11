Netflix Aktie News: Netflix präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 76,53 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'397 Punkten steht. Die Netflix-Aktie legte bis auf 76,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,63 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 777'330 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 125,28 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2026 (65,21 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 14,79 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Netflix liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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