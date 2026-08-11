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11.08.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix fällt am Dienstagabend
Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 74,82 USD.
Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 74,82 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'414 Punkten steht. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 74,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,13 USD. Zuletzt wechselten 2'896'575 Netflix-Aktien den Besitzer.
Bei 126,70 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 40,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,21 USD ab. Abschläge von 12,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Netflix liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 11.12 Mrd. USD umsetzen können.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Netflix wird am 20.10.2026 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,60 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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