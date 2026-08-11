Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagnachmittag behauptet

Im NASDAQ-Handel kam die Netflix-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 76,36 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'587 Punkten steht. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 76,89 USD aus. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 75,61 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,13 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'303'058 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 65,92 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,21 USD ab. Mit Abgaben von 14,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.61 Mrd. USD im Vergleich zu 11.12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 3,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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