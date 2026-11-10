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10.11.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 62,84 USD abwärts.

Netflix
52.11 CHF 0.53%
Kaufen Verkaufen

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 62,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'984 Punkten notiert. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,61 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'660'943 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 116,72 USD markierte der Titel am 14.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 46,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Netflix veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 12.87 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 11.64 Mrd. USD umgesetzt.

Am 26.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 5239.4771 18.12.2026 151638399
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Long 20.9351 1.37 162583429
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3058 11.88 162117334
Short 11.6306 4.80 161814696
Short 15.3935 2.75 162802385
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Long 5 -20.53 162231387
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Long 14’392.59 19.28 S6W4BU
Long 14’077.55 13.67 SIB29U
Long 13’493.05 8.95 SVBOKU
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