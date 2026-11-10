Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 62,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'984 Punkten notiert. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,61 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'660'943 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 116,72 USD markierte der Titel am 14.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 46,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Netflix veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 12.87 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 11.64 Mrd. USD umgesetzt.

Am 26.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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