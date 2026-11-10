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10.11.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 62,99 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 62,99 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'168 Punkten realisiert. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,61 USD nach. Bei 63,45 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 1'376'577 Netflix-Aktien gehandelt.
Am 14.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,72 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 46,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 61,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2026). Mit einem Kursverlust von 2,52 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 20.10.2026 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.87 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 11.64 Mrd. USD eingefahren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Netflix wird am 26.01.2027 gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 3,58 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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