Netflix Aktie News: Netflix am Donnerstagabend mit angezogener Handbremse

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Netflix-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 76,02 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'085 Punkten tendiert. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 76,29 USD aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 75,03 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 75,27 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 2'444'131 Aktien.

Bei 126,70 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 66,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 16,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 16.07.2026 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent auf 12.61 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Netflix wird am 20.10.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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