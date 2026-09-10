Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Netflix-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 76,08 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'110 Punkten tendiert. Bei 76,19 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 75,03 USD. Bei 75,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'153'943 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 126,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,54 Prozent hinzugewinnen. Am 18.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 14,29 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Netflix veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 12.61 Mrd. USD gegenüber 11.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,60 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 5 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen

Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu