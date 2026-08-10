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10.08.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 74,16 USD.

Netflix
60.39 CHF 2.53%
Kaufen Verkaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Netflix-Aktie um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel bei 74,16 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'698 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 74,45 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 73,57 USD. Mit einem Wert von 73,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1'089'419 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 126,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 70,85 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,21 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Netflix gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 11.12 Mrd. USD eingefahren.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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