Netflix Aktie News: Anleger schicken Netflix am Nachmittag ins Plus

Um 04:28 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 334,74 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 12'296 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 337,10 USD. Mit einem Wert von 335,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 897'225 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 379,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2022 (162,76 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 51,38 Prozent sinken.

Am 18.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,88 USD, nach 3,53 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7'867,77 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8'161,50 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 17.07.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,18 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.ch