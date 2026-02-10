Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Abend

Um 20:26 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 82,58 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'174 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 84,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'629'077 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 134,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 62,39 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,23 USD am 05.02.2026. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 4,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,343 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 20.01.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.04.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,13 USD je Aktie.

