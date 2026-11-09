Netflix Aktie News: Netflix reagiert am Abend positiv

Um 20:26 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 63,64 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'209 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 64,02 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 63,31 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'758'397 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 116,72 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 45,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2026 bei 61,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 20.10.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 0,59 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,61 Prozent auf 12.87 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,58 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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