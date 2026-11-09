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09.11.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von Netflix zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 63,63 USD zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 63,63 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'162 Punkten liegt. Bei 64,01 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 63,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'235'560 Netflix-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 116,72 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 83,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2026 Kursverluste bis auf 61,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 20.10.2026. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,61 Prozent auf 12.87 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,58 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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