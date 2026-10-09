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09.10.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Freitagabend mit Kursverlusten

Netflix Aktie News: Netflix am Freitagabend mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 70,58 USD.

Netflix
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Die Netflix-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 70,58 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'363 Punkten steht. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 70,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'391'180 Netflix-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 124,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,74 Prozent. Am 18.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,21 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 16.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 0,72 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 12.61 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 11.12 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren. Netflix dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,60 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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