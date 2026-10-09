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09.10.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix gibt am Freitagnachmittag ab

Netflix Aktie News: Netflix gibt am Freitagnachmittag ab

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 71,42 USD nach.

Netflix
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Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 71,42 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'312 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 70,34 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 70,53 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 1'649'620 Aktien.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,75 USD. Mit einem Zuwachs von 74,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 65,21 USD erreichte der Anteilsschein am 18.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,69 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 16.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 19.10.2027 werfen.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 5915.5688 18.12.2026 155005135
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0423 10.81 157790734
Long 11.8341 4.98 161600542
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5745 11.32 160880106
Short 10.3808 5.87 160421127
Short 21.1324 1.12 160632601
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28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
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